Железнодорожное сообщение из Минска в Ригу временно прекращено.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Латвия приняла решение о прекращении международного железнодорожного пассажирского сообщения. На основании этого факта железнодорожная администрация Латвии уведомила о временной приостановке курсирования поездов.

В частности, отменяются и временно курсировать не будут: поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16/03-2020, из Риги с 17.03.2020, а также прицепные вагоны Минск-Рига, курсирующие в составах поездов №31/32 отправлением из Минска и Риги с 17.03.2020; поезд №87/88 Минск-Рига отправлением из Минска с 18.03.2020, из Риги с 19.03.2020.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.