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ЭКОНОМИКА РБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗ МИНСКА В РИГУ ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕНО
09:28 16.03.2020
Железнодорожное сообщение из Минска в Ригу временно прекращено.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Латвия приняла решение о прекращении международного железнодорожного пассажирского сообщения. На основании этого факта железнодорожная администрация Латвии уведомила о временной приостановке курсирования поездов.
В частности, отменяются и временно курсировать не будут: поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16/03-2020, из Риги с 17.03.2020, а также прицепные вагоны Минск-Рига, курсирующие в составах поездов №31/32 отправлением из Минска и Риги с 17.03.2020; поезд №87/88 Минск-Рига отправлением из Минска с 18.03.2020, из Риги с 19.03.2020.
Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).
Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.
Сроки возврата проездных документов не ограничены.
О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.
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