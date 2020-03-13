Беларусь подошла к весенне-полевым работам в этом году как никогда хорошо подготовленной. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 13 марта на заседании Житковичского райисполкома, где рассматривался вопрос о подготовке сельскохозяйственных организаций района к весенним полевым работам.

По его словам, правительство, Минсельхозпрод приняли все необходимые решения, позволяющие закупить нужные объемы горюче-смазочных материалов (ГСМ), запчастей, минеральных удобрений, средств защиты растений и обеспечить своевременную готовность машинно-тракторного парка и его эффективное использование.

В то же время, обратил внимание глава правительства, неординарно складывается начало этого года для аграриев с точки зрения условий для эффективного земледелия. Отмечаются перепады температуры, недостаток влаги, другие проблемы. "Все эти факторы требуют очень внимательного изучения и принятия оптимальных решений для получения должной отдачи от земли", - подчеркнул Премьер-министр.

Он отметил положительные результаты работы Житковичского района. По итогам прошлого года район находится на хороших позициях в области, по некоторым аспектам - в лидерах. Однако резервов для роста, в первую очередь госпредприятий, еще очень много, убежден Сергей Румас. И в этом плане ответственность лежит как на руководителях конкретных организаций, так и на работниках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр обратил внимание: для района, основной отраслью которого является сельское хозяйство, тема подготовки к посевной кампании очень важна. Он поинтересовался степенью готовности района в сравнении с минувшим годом, а также вопросами, которые необходимо решить, чтобы провести сев качественно и в срок.

Первый заместитель председателя райисполкома Николай Пьявко заверил: все необходимое для успешного проведения посевной есть. Отремонтированы агрегаты, обновлен парк техники. Большой задел по минеральным удобрениям, семенам. В этом году в районе намерены собрать более 51,6 тыс. т зерна, считая кукурузу. Под зерновые и зернобобовые с учетом озимых отведено свыше 16,7 тыс. га. Планируется, что урожайность составит 32 ц/га.

"В Житковичском районе имеются предпосылки для успешного развития не только АПК, но и промышленности, малого и среднего бизнеса", - убежден Сергей Румас.

Развитие этих секторов, по его мнению, зависит как от самих субъектов, так и от инициативности и настойчивости местных органов власти. Премьер-министр напомнил: в Беларуси подготовлен проект указа, который позволит стимулировать персонал, руководителей исполкомов за успешное развитие предпринимательства в районах.