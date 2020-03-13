Самый короткий месяц в году оказался на редкость результативным по числу заключенных сделок купли-продажи квартир, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Спрос на квартиры в Минске вырос в феврале по сравнению с январем на 37% и превысил отметку в 1250 сделок. Рынок остается очень активным для начала года — за последнее десятилетие лишь в 2018 году ажиотаж был сильнее.

Объем предложения квартир в феврале сократился на 2,4%. Всего за последний год общий выбор стал меньше на 7,2%.

Наиболее ощутимый рост спроса по сравнению с январем был отмечен в сегменте 3-комнатных квартир. С точки зрения качественных характеристик выделялись хрущевки и брежневки, а также квартиры в типовых 9-этажках советской эпохи.

Около 9% сделок провели с квартирами в готовых новостройках (дому не более года). Таких сделок было особенно много в Центральном районе столицы. Среди других районов повышенным спросом пользовались Ленинский и Московский.

Интересный факт: в феврале доля сделок с квартирами в радиусе километра от метро оказалась одной из самых низких за последние 10 лет.

Хотя в структуре спроса и прослеживался тренд на приобретение более доступного жилья, динамика среднего уровня цен была положительной. Средняя цена проданных квартир выросла за месяц на 1,4% и составила 1384 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1498 $/м2 (+2,6% за месяц) — $53 000; 2-комнатные квартиры: 1336 $/м2 (+0,8%) — $63 000; 3-комнатные квартиры: 1255 $/м2 (+3,3%) — $82 500; 4-комнатные квартиры: 1195 $/м2 (-1,7%) — $93 750.

По мере роста цен продавцы и покупатели начинают активнее торговаться. Разрыв между средней ценой предложения и реальных сделок достиг в феврале 4,8%, что является максимальным уровнем за более чем 2 года.

Индекс цен на квартиры в Минске продемонстрировал самый ощутимый месячный рост с 2013 года, поднявшись сразу на 2,7%. Все типы квартир заметно прибавили в цене, лидировали по темпам роста «однушки» (+3,3%).

Средний уровень цен на квартиры снизился в 7 микрорайонах Минска, в 56 был зафиксирован рост. Еще в трех микрорайонах динамика оказалась нулевой. Наиболее ощутимый рост цен отмечен на бульваре Шевченко, в Уручье и районе улиц Ваньковича-Жасминовой.

Минск выделяется на фоне соседних столиц высокими темпами роста цен на квартиры. В Киеве, Москве и Варшаве с начала года также было отмечено небольшое повышение, в прибалтийских столицах ценовая динамика пока отрицательная.