|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ В ФЕВРАЛЕ НА 0,5%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 1,5%
17:02 13.03.2020
Индекс цен на продовольственные товары по Могилевской области в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 101,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары подорожали в феврале на 0,02%, с начала года – на 1,1%.
Стоимость услуг в феврале 2020 года по сравнению с январем выросла на 2,7%, с начала года – на 3,5%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2020
Курсы в банках
на 13.03.2020
Конвертация в банках
на 13.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте