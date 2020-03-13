Индекс цен на продовольственные товары по Могилевской области в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 101,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары подорожали в феврале на 0,02%, с начала года – на 1,1%.

Стоимость услуг в феврале 2020 года по сравнению с январем выросла на 2,7%, с начала года – на 3,5%.