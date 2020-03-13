Дилерский центр Geely от известной международной сети автоцентров «Атлант-М» официально открылся в Минске.

Ожидается, что кооперация с таким известным игроком рынка как «Атлант-М Боровая» даст Geely сразу несколько преимуществ: клиентский сервис, которым на протяжении десятилетий славится этот международный бренд, а также комфорт работы и те перспективы, которые дает своим партнерам международный холдинг.

К привычным стандартам качества теперь добавились приятные бонусы: работа с персональным менеджером (за каждым клиентом закреплен свой специалист, есть мобильное приложение и личный кабинет со всей историей автомобиля), бонусная накопительная программа, действующая во всей сети. Например, за покупку авто «Атлант-М Боровая» начисляет бонусные баллы, которыми впоследствии можно оплатить до 30% стоимости товаров и услуг в будущем.

«Атлант-М» за эти годы стал символом внимательного отношения к клиентам и космических скоростей работы, – отметил управляющий «Атлант-М Боровая» Дмитрий Игнатович. – Мы с уверенностью принимаем в команду новый автомобильную марку Geely. Отчасти и потому, что будем представлять марку с белорусской историей, так хорошо зарекомендовавшей себя и на родине, и за ее пределами. Ответственность велика, но мы уверены, что достойно представим Geely со всем опытом и доверием аудитории, которые накопили за время работы на рынке. Было приятно читать комментарии под стартовой новостью, где сами белорусы определили ключевой момент нашей стратегии: к зарекомендовавшему себя еще молодому авто-бренду Geely мы добавим высокое качество клиентского обслуживания и другие конкурентное преимущества: опыт, репутацию и персонализированный подход к каждому клиенту».

Новый автоцентр «Geely Атлант-М Боровая» находится в мультибрендовом салоне (д. Боровая, 2), где также представлены коммерческие автомобили Ford.

«Мы видим заинтересованность клиентов в Geely, а со своей стороны можем предложить систему Trade In, которая позволяет выгодно сдать старую машину в зачет новой, – объяснил заместитель директора по сбыту «Атлант-М Боровая» Юрий Поздняк. – Купленный у нас автомобиль – это еще и вложение в свое спокойствие и комфорт: тут и качественный клиентский сервис, и быстрая реакция и помощь на дороге, которая включает бесплатную эвакуацию до автоцентра, подкачку колес и замену пробитого колеса. И даже такси для клиента, если ремонт долгосрочный. При страховом случае все хлопоты общения со страховой компанией мы берем на себя. А еще внутренний стандарт всей команды – интересоваться мнением клиента о каждом визите на сервис и фиксировать обратную связь. Простой факт: несмотря на отсутствие новых автомобилей легковой группы Ford, загрузка сервиса у нас хорошая – наши клиенты продолжают ездить к нам в том же объеме».

Центр стартует с тремя сервисными постами для автомобилей Geely и будет обслуживать гарантийные и негарантийные автомобили марки. В самом же автоцентре будет представлен весь линейный ряд: Atlas, Emgrand X7, Emgrand 7 и, конечно же, CoolRay. Двери для клиентов только открылись, но менеджеры уже отмечают высокий интерес и запись на тест-драйв. Дилер подчеркивает, что в планах – постоянное расширение перечня бонусов в связке со стандартными финансовыми инструментами, уже характерными для Geely (лизинги, кредиты), чтобы работа с «Атлант-М Боровая» была легкой, в один клик. Поэтому и само открытие сделали тематически «космическим». Идея проста: автоцентр обещает набрать космические скорости и создавать лучшее будущее для своих клиентов.