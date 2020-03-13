|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
К АИС «РАСЧЕТ» ПОДКЛЮЧИЛАСЬ БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ
15:52 13.03.2020
К АИС «Расчет» подключилась Белорусская государственная академия связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НКФО «ЕРИП», с 12 марта можно совершать следующие платежи за оказываемые учреждением образования услуги: аспирантура, возмещение средств за обучение, восстановление студента, дневное обучение, заочное обучение, копирование документов, кружки, магистратура (дневная форма), магистратура (заочная форма), общежитие (для посторонних), общежитие (разовые), общежитие (студенты), отработка занятий, повышение квалификации, подготовительные курсы.
Для оплаты услуг в АИС «Расчет» необходимо последовательно выбрать: Образование и развитие → Высшее образование → Минск → Академия связи
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2020
Курсы в банках
на 13.03.2020
Конвертация в банках
на 13.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте