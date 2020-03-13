К АИС «Расчет» подключилась Белорусская государственная академия связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НКФО «ЕРИП», с 12 марта можно совершать следующие платежи за оказываемые учреждением образования услуги: аспирантура, возмещение средств за обучение, восстановление студента, дневное обучение, заочное обучение, копирование документов, кружки, магистратура (дневная форма), магистратура (заочная форма), общежитие (для посторонних), общежитие (разовые), общежитие (студенты), отработка занятий, повышение квалификации, подготовительные курсы.

Для оплаты услуг в АИС «Расчет» необходимо последовательно выбрать: Образование и развитие → Высшее образование → Минск → Академия связи