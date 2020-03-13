Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. – 100,5%, в том числе на инвестиционные товары – соответственно 100,1% и 101%, промежуточные товары – соответственно 100,4% и 100,6%, потребительские товары – соответственно 100,2% и 100,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 103,8%, с декабрем 2019 г. – 103,4%, в том числе в растениеводстве – соответственно 108,1% и 113,2%, животноводстве – соответственно 102,3% и 100,4%.