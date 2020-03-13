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ЭКОНОМИКА РБ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ MITT-2020 В МОСКВЕ
14:50 13.03.2020
Национальный стенд Беларуси будет представлен на международной туристической выставке MITT-2020, которая пройдет 17-19 марта в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, участники выставки представят подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале Беларуси, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии. Также субъекты туристической индустрии расскажут о особенностях безвизового режима на территории нашей страны, о возможностях санаторно-курортного лечения в Беларуси, развитии делового, медицинского, спортивного и иных видов туризма, организации индивидуальных и групповых туров.
Международная туристическая выставка MITT – крупнейшее и единственное b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира. MITT входит в 5-ку крупнейших туристических выставок мира и по праву признана международным туристическим сообществом. В 2020 году выставка состоится в 27-й раз.
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