Национальный стенд Беларуси будет представлен на международной туристической выставке MITT-2020, которая пройдет 17-19 марта в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, участники выставки представят подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале Беларуси, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии. Также субъекты туристической индустрии расскажут о особенностях безвизового режима на территории нашей страны, о возможностях санаторно-курортного лечения в Беларуси, развитии делового, медицинского, спортивного и иных видов туризма, организации индивидуальных и групповых туров.

Международная туристическая выставка MITT – крупнейшее и единственное b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира. MITT входит в 5-ку крупнейших туристических выставок мира и по праву признана международным туристическим сообществом. В 2020 году выставка состоится в 27-й раз.