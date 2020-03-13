В связи со строительством 1-го городского кольца до ул. Толстого с 14 марта 2020 г. до окончания работ (ориентировочно по 29 июня 2020 г.) вносятся изменения в маршруты пассажирского транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», движение автобусов маршрута № 38 организуется до РК Бобруйская с присвоением маршруту наименования «ДС Карастояновой – Бобруйская» со следованием от ул. М.Богдановича по ул. Немига, К.Цеткин, Бобруйской в прямом направлении, по ул. Бобруйской, Мясникова, Немига и далее по маршруту - в обратном направлении.

При этом движение автобусов маршрутов № 73, 163 со стороны ул. Московской организуется по просп. Независимости, ул. Городской Вал, Немига и далее по маршрутам, в обратном направлении – без изменений.

Движение автобусов маршрутов № 1073-ТК, 1107-ТК со стороны ул. Московской организуется по просп. Независимости, ул. Свердлова, Кирова, Володарского, Городской Вал, Немига и далее по маршрутам, в обратном направлении – без изменений.

Движение автобусов маршрутов № 24, 65, 1146-ТК, 1346-ТК в направлении ул. Воронянского от ул. Мясникова организуется по ул. Московской, Могилевской, Жуковского и далее по маршрутам, в обратном направлении – без изменений.