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ЭКОНОМИКА РБ


В СТОЛБЦОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЗАВЕДУЮЩЕГО МТФ ПО ФАКТУ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА
13:49 13.03.2020

По материалам проверки исполнения законодательства о сохранности собственности на предприятиях АПК прокурор Столбцовского района возбудил в отношении 49-летнего заведующего молочно-товарной фермы уголовное дело о служебном подлоге по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Прокуратура Столбцовского района с представителями сельскохозяйственного предприятия провела инвентаризацию поголовья скота и проверила первичные учетные документы – выявлена недостача 31 головы КРС.

Так, с ноября 2014 года заведующий МТФ одновременно исполнял по совместительству обязанности ветеринарного врача. Он отвечал за организацию лечения животных и проведение мероприятий по предупреждению заболеваний и падежа скота.

Установлено, что подозреваемый умышленно внес в официальные документы – отчет формы 311 АПК «О движении скота и птицы по ферме» и прилагаемые к нему учетные документы – заведомо ложные сведения об отсутствии падежа КРС на возглавляемой им ферме за январь 2020 года. Указанный отчет заведующий МТФ подписал и предоставил в бухгалтерию предприятия. Цель – создать видимость эффективного руководства и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать применения к нему мер дисциплинарного и материального характера.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Столбцовский районный отдел Следственного комитета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, по факту непроизводственного выбытия скота прокурор Столбцовского района потребовал от сотрудников управления сельского хозяйства и продовольствия Столбцовского райисполкома провести служебную проверку на данном предприятии АПК.

По ее итогам директор предприятия и заведующий МТФ привлечены к материальной ответственности. Хозяйству возмещен ущерб в размере 5,1 тыс. рублей.
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