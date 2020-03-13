Большинство лесхозов страны приступили к заготовке березового сока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, что из-за нестабильных климатических условий в нынешнем году сезон стартовал на несколько недель раньше обычного. Еще одна особенность – сокодвижение отмечается нестабильностью и может прерываться на тот или иной период.

Вместе с тем специалисты лесхозов не теряют драгоценные дни (сезон, как правило, длится лишь несколько недель). Заготовка березового сока началась. Лесохозяйственные учреждения получили уже более 400 тонн полезного напитка. При этом основные объемы пока приходятся на Брестскую область: здесь собрано свыше 300 тонн сока.

Весь собранный урожай практически сразу же реализуется потребителям. В основном, продукт уходит на перерабатывающие предприятия. Вместе с тем, около 20 тонн березового сока уже было реализовано и населению.

Отметим, что у граждан также есть возможность самостоятельно заготовить полезный напиток. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз, после чего специалисты покажут вам доступные для заготовки места, объяснят технологию сбора и проследят за правильным завершением процесса.

Важно понимать, что не все деревья пригодны для сбора сочного урожая. Поэтому самозаготовкой следует заниматься исключительно на участках, определенных лесхозами. В противном случае насаждения могут просто погибнуть, а нарушителей будет ждать штраф.

При этом, несмотря на непродолжительный сезон, лесохозяйственные учреждения готовы полностью обеспечить потребности потребителей.