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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ В ФЕВРАЛЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 0,9%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 1,8%
12:55 13.03.2020
Индекс цен на продовольственные товары по Гродненской области в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,9%, с декабрем 2019 г. – 101,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары подорожали в феврале на 0,5%, с начала года – на 1,2%.
Стоимость услуг в феврале 2020 года по сравнению с январем выросла на 2,3%, с начала года – на 3,0%.
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