Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта 2020 г. составил 0,2% и по сравнению с 1 марта 2019 г. (0,4%) снизился на 0,2 процентных пункта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,3%, в Гомельской и Минской областях – 0,2%, Минске − 0,1%.

На учете в качестве безработных на 1 марта 2020 г. состояло 10,2 тыс. человек, что на 35,6% безработных меньше, чем на 1 марта 2019 г. (15,8 тыс. человек).

Нанимателями на 1 марта 2020 г. заявлены сведения о наличии 83,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 7,8% больше, чем на 1 марта 2019 г. (77,5 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 61,9% от общего числа вакансий, в соответствующем периоде 2019 года – 61,8%.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 марта 2020 г. составил 0,1 безработных на одну вакансию (на 1 марта 2019 г. – 0,2).

При этом в Брестской, Витебской и Могилевской областях данный показатель составил 0,2 безработных на вакансию, в Гомельской, Гродненской и Минской областях - 0,1 безработных, Минске - 0,05 безработных на вакансию (или 20 вакансий на одного безработного).

В январе-феврале 2020 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 21,8 тыс. человек, из которых 13,9 тыс. человек поставлено на учет в качестве безработных.

В январе-феврале 2020 г. при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 13,9 тыс. человек или 40,2 процента от нуждавшихся в трудоустройстве, из них 8,9 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 915 человек.

В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 4,2 тыс. человек.

На новое место жительства и работы переселено 26 семей безработных.