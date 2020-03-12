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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 16 МАРТА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОЛЕТЫ В РИМ И МИЛАН
12:18 13.03.2020

С 16 марта по 15 апреля авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск-Рим-Минск № В2-885/886.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом с 12 марта по 15 апреля 2020 года включительно, возможен полный возврат стоимости билета или однократный перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту

Кроме того, приостановлено выполнение рейсов Минск-Милан-Минск № В2-881/882 в период с 12 марта по 15 апреля. Для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом с 12 марта по 15 апреля 2020 года включительно, возможен полный возврат стоимости билета или однократный перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.

Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.
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