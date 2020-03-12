В 2020 году в сельскохозяйственных организациях планируется посеять не менее 2,5 млн. гектаров всех зерновых и зернобобовых культур. Структура посевов существенных изменений не претерпела.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на сегодня посеяно более 23 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы на зерно, гречихи и проса), что составляет 3% плановых посевов.

В 2019 году такие объемы посевов были по состоянию на 20 марта. Таким образом, посевная стартовала на 10 дней раньше, чем в прошлом году.

Раньше других стартовали аграрии Брестчины, где посеяно уже 13% данных культур.

При этом в Малоритском районе посеяно уже 17%, Брагинском – 24%, Норовлянском – 29%, Мозырьском и Брестском – по 32%.

Менее одного процента плана посеяно в организациях Гродненской, Минской и Могилевской области. На Витебщине к посеву еще не приступали.

Техническая возможность машинно-тракторного парка позволяет провести сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур в каждом региона за 9-11 дней. Вместе с тем из-за разных сроков начала посевной в целом массовый сев (95%) данных культур в целом по республике длиться, как правило, не менее 20-25 дней.

В текущем году при благоприятно складывающихся условиях можно прогнозировать завершение массового сева ранних яровых зерновых и зернобобовых культур до 10 апреля, что позволит в оптимальные сроки приступить к севу кукурузы (более 1 млн. гектаров) и технических культур.

В связи с уборкой озимых на кормовые цели (260 тысяч гектаров) и последующим севом по данным полям кормовых культур (кукурузы и однолетних трав), а также сева позднеспелых культур (гречихи проса) в целом яровой сев планируется завершить 20 мая.

В случае неблагоприятных погодных климатических условий как наблюдалось в предыдущие два года (с острым дефицитом влаги на фоне высоких атмосферных температур в период активной вегетации и налива зерна), приводящих к повреждению и гибели посевов, аграрии страны будут проводить дополнительно сев промежуточных культур, проводить дополнительные подкормки после выпадения осадков, шире использовать агротехнические приемы сохранения влаги в почве.

Кроме того, все большее применение на полях страны находят более засухоустойчивые культуры или озимые которые за счет осенней и весенней влаги формируют большую часть урожая чем яровые культуры.