ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПАССАЖИРОПОТОК НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 21,3%
11:33 13.03.2020

Национальный аэропорт Минск за январь-февраль 2020 года обслужил 733 004 пассажира (прирост 21,3%) и 4303 авиарейса (прирост 6,9%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, в феврале 2020 года обслужено 348 513 пассажиров, что на 22,6% больше по сравнению с аналогичным показателем февраля 2019 года.

За февраль 2020 года число обслуженных в Национальном аэропорту Минск авиарейсов составило 2054, что на 7,6% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2020
валюта курс
EUR 2.6471
USD 2.3474
RUB 3.1656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6471 +0.0257
USD 2.3474 +0.0333
RUB 3.1656 -0.0707
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6600
USD 2.3530 2.3800
RUB 3.1760 3.2380
подробнее

Конвертация в банках
на 13.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1210
EUR/RUB 81.8000 83.7800
USD/RUB 72.9000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте