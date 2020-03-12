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ЭКОНОМИКА РБ
ПАССАЖИРОПОТОК НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 21,3%
11:33 13.03.2020
Национальный аэропорт Минск за январь-февраль 2020 года обслужил 733 004 пассажира (прирост 21,3%) и 4303 авиарейса (прирост 6,9%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, в феврале 2020 года обслужено 348 513 пассажиров, что на 22,6% больше по сравнению с аналогичным показателем февраля 2019 года.
За февраль 2020 года число обслуженных в Национальном аэропорту Минск авиарейсов составило 2054, что на 7,6% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года.
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