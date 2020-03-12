В Солигорске 13 марта в 16 часов откроется первый в городе жесткий дискаунтер «Грошык».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве PR Vision, покупателей ожидают продукты по одним из самых низких цен в стране. При этом магазин в Чижевичах сделает упор на качественные белорусские товары.

Новый магазин относится к жестким дискаунтерам. Их отличают крайне низкие цены на товары за счет минимизации расходов на логистику и персонал. Товар поставляется кратно местам для палет, при этом почти все пространство дискаунтера выделено под торговый зал. Место на полке получают только популярные продукты. Зато и стоят заметно дешевле, чем в обычных магазинах.

Солигорский «Грошык» находится рядом с микрорайоном «Покровка» (Чижевичский с/с, 55). Торговый зал оформили в стиле минимализма, а выкладка будет максимально простой и понятной, что потребует минимум персонала. А вот проходы сделают широкими, чтобы было комфортно и с детской коляской.

Под продукты выделена солидная площадь в 1464 «квадрата». Покупателям предложат около 1400 наименований товаров. Помимо бакалеи, будут фрукты, овощи и замороженная продукция, в том числе рыба и морепродукты. «Грошык» также будет выделять молочная и мясная витрина. А рядом можно будет найти хлеб и полуфабрикаты.

«В Солигорск приходит магазин нового формата. С одной стороны, это классический жесткий дискаунтер – цены здесь будут крайне низкими. С другой – он будет куда мягче и заботливее к покупателям: предложит более широкий выбор товаров, включая мясо, «молочку», фрукты, овощи. Фокус сделан на качественных белорусских товарах, которые так любит население», – отметили в сети «Грошык».

Низкие цены будут действовать на все товары. Так, мандарины в день открытия обойдутся в 2,19 рубля за кило, банан – 2,39 за килограмм, огурец гладкий – 3,39 за кило, а яблоко – по 1,69 за килограмм. Рыбу минтай можно будет взять дешевле 5 рублей. Из напитков: чай Lipton по 4,69 за 100 пакетиков и кофе Nescafe Gold по 7,79 за 190 граммов. Спагетти «Барымак» обойдутся в 0,99 за 900 граммов, а горький шоколад «Спартак Элит» – в 0,99 за плитку 90 граммов. Также в «Грошыке» можно будет приобрести мужские носки по 0,69 за пару.

«Грошык» – молодой белорусский ритейлер в формате «жесткого дискаунтера». Его конкурентами выступают российские «Светофоры» и «Доброцены». Новая сеть планирует охватить все регионы, а первый магазин открыла с ажиотажем в Слониме. В планах – запускать объекты в областных и районных центрах с населением от 50 тысяч человек. После этого «Грошык» может прийти и в Минск.