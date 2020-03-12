|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ №76 ОТКРЫЛОСЬ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «МАЯК МИНСКА»
10:17 13.03.2020
Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» открыло отделение почтовой связи №76 в жилом комплексе «Маяк Минска» (ул. К. Туровского, 4).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», учитывая стремительную застройку нового микрорайона, открытие нового пункта позволит снизить нагрузку с ближайших отделений и повысит качество обслуживания клиентов.
Генеральный директор РУП «Белпочта» Светлана Юркевич отметила, что сегодня в Минске работают 149 отделений почтовой связи, но город развивается и растет. Ранее жители «Маяка Минска» могли получать услуги почтовой связи только в отделении на проспекте Независимости и это было неудобно.
Для удобства клиентов в пункте выдачи установлены платежно-справочный терминал, терминал электронной очереди, организована работа трех операционных окон.
Помимо приема и выдачи почтовых отправлений, данный пункт будет осуществлять доставку почтовых отправлений и печатных СМИ по жилым комплексам «Маяк Минска» и «Магистр», а также микрорайону Большая Слепянка.
Кроме того, в пункте будут доступны следующие услуги: прием и выдача почтовых отправлений весом до 30 кг; реализация маркированной и немаркированной продукции; прием подписки на печатные СМИ; прием и оплата почтовых денежных переводов; выплата пенсий и пособий; доставка печатных СМИ и почтовых отправлений на дом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2020
Курсы в банках
на 13.03.2020
Конвертация в банках
на 13.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте