Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» открыло отделение почтовой связи №76 в жилом комплексе «Маяк Минска» (ул. К. Туровского, 4).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», учитывая стремительную застройку нового микрорайона, открытие нового пункта позволит снизить нагрузку с ближайших отделений и повысит качество обслуживания клиентов.

Генеральный директор РУП «Белпочта» Светлана Юркевич отметила, что сегодня в Минске работают 149 отделений почтовой связи, но город развивается и растет. Ранее жители «Маяка Минска» могли получать услуги почтовой связи только в отделении на проспекте Независимости и это было неудобно.

Для удобства клиентов в пункте выдачи установлены платежно-справочный терминал, терминал электронной очереди, организована работа трех операционных окон.

Помимо приема и выдачи почтовых отправлений, данный пункт будет осуществлять доставку почтовых отправлений и печатных СМИ по жилым комплексам «Маяк Минска» и «Магистр», а также микрорайону Большая Слепянка.

Кроме того, в пункте будут доступны следующие услуги: прием и выдача почтовых отправлений весом до 30 кг; реализация маркированной и немаркированной продукции; прием подписки на печатные СМИ; прием и оплата почтовых денежных переводов; выплата пенсий и пособий; доставка печатных СМИ и почтовых отправлений на дом.