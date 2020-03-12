ОАО «Минский автомобильный завод» выпустило первый серийный газовый мусоровоз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новинка показана на презентации в Могилеве.

МАЗ-4901С4 собран на заводе «Могилевтрансмаш» и работает на сжатом природном газе. Для этого используется оборудование четвертого поколения от норвежской компании Hexagon. С ее помощью машина за раз проходит около 200 километров. В сравнении с дизельным движком получается на 40% экономичнее за счет экономии на топливе. Для заправки газом установлены два блока из композитных материалов общим объемом 420 литров.

«Сейчас основные расходы эксплуатирующих организаций приходятся на топливо. Новый мусоровоз позволит его экономить и поспособствует быстрой окупаемости, что снизит и затраты на вывоз мусора, которые ежемесячно оплачивают белорусы», – отмечают в ОАО «МАЗ».

Еще одно преимущество – высокая экологичность. Машина вырабатывает в 10 раз меньше угарного газа и вдвое меньше оксида азота. Кроме того, автомобиль практически не шумит на фоне классических мусоровозов.

Мусоровоз с задней загрузкой вмещает более 10 кубометров груза. В машине используется быстросборная арматура, которую легко ремонтировать. В передней части кузова и на заднем борту встроены отстойники. Тем самым жидкая грязь не растекается вокруг техники, а накапливается и сливается в специально отведенных местах.

Новинка вышла надежной и неприхотливой. Направляющие плиты-пресса и загрузочная «ванна» изготовлены из шведской износостойкой стали. А основная гидравлика, в том числе распределители, гидроблок управления и насос, поставили мировые бренды.

«Это первый серийный белорусский мусоровоз на газомоторном топливе. И что почетно, он разработан нашими конструкторами. Машина позволит значительно снизить эксплуатационные расходы коммунальщиков и повысит качество работы – с меньшим шумом и большей заботой об экологии. Ставка также сделана на высокую надежность и прочность конструкций. Мы ожидаем высокий спрос на эту модель внутри страны и за рубежом», – пояснили на предприятии.

Машина поддерживает евростандарт по безопасности. Так, монитор и камера заднего вида позволяют вести контроль над загрузкой и разгрузкой, а заодно упрощают движение задним ходом.

Предусмотрен и двуручный алгоритм закрытия заднего борта. «Это своего рода дополнительный контроль состояния заднего борта после выгрузки. Водитель мусоровоза подходит к заднему борту, при помощи двойных ручек закрывает его и одновременно контролирует отсутствие в кузове нежелательных элементов», – уточнили разработчики.

Мусоровоз уже прошел длительные испытания по безопасности и экологии. Новинка получила одобрение транспортного типа Таможенного союза. Машина может прижиться не только в Беларуси – ее планируют поставлять в Россию и другие страны СНГ.