Индекс цен на продовольственные товары по Гомельской области в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,6%, с декабрем 2019 г. – 101,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары подорожали в феврале на 0,1%, с начала года – на 0,7%.

Стоимость услуг в феврале 2020 года по сравнению с январем выросла на 2,5%, с начала года – на 3,0%.