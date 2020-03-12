Индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,7%, с декабрем 2019 г. – 101,4%, в том числе на инвестиционные товары – 100,2% и 101,1% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 101,8%, потребительские товары – 100,4% и 100,6% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 102,9%, с декабрем 2019 г. – 103,8%, в том числе в растениеводстве – 106,8% и 111% соответственно, животноводстве – 101,8% и 101,9% соответственно.

Индекс цен в строительстве в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 95,6%, с декабрем 2019 г. – 99,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 94,8% и 97,8% соответственно, машины и оборудование – 101,3% и 101,3%, прочие работы и затраты – 77,7% и 96,9% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 102%, с декабрем 2019 г. – 103,2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,02%, с декабрем 2019 г. – 100,9%.