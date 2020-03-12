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ЭКОНОМИКА РБ


КРУПНЕЙШИЙ В БЕЛАРУСИ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПРОЙДЕТ В БГУИР
18:39 12.03.2020

21 марта в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) стартует юбилейный X Международный открытый чемпионат по спортивному программированию памяти А.Е. Лещева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, к участию приглашаются студенты, магистранты и аспиранты БГУИР, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты других вузов и стран.

Соревнование пройдет в несколько этапов: первый отборочный тур (заочный четвертьфинал) - 21-24 марта; второй отборочный тур (очно-заочный полуфинал) - 7 апреля; финал Чемпионата для школьных команд - 29-30 апреля; финал Чемпионата для студенческих команд - 6-7 мая.

Для участия в командам из БГУИР и школьным командам необходимо зарегистрироваться до 23 марта включительно. Командам из других вузов пройти регистрацию можно до 6 апреля включительно.

В соответствии с правилами первый отборочный этап (четвертьфинал) является обязательным для команд БГУИР и школьных команд. Команды из других вузов Беларуси и стран зарубежья приглашаются для участия сразу во втором отборочном туре (полуфинале), который данные команды решают заочно на базе своих учреждений образования.

В следующий этап (финал) проходят 42 команды, показавшие лучшие результаты в полуфинале, но не более: 7 команд студентов и магистрантов БГУИР; 2 команд от каждого вуза Республики Беларусь и стран зарубежья.

В школьный финал проходят не менее 15 команд, показавших лучшие результаты во втором отборочном этапе, но не более одной команды от каждого среднего общеобразовательного учреждения.

Команды высших учебных заведений, в состав которых входит не менее двух финалистов студенческого командного чемпионата мира по программированию ICPC сезона 2019-2020, а также команды средних общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев), в состав которых входит не менее двух призеров заключительного этапа республиканской олимпиады по информатике 2020 года (диплом 1, 2 и 3 степени), допускаются к участию в финале соревнований без прохождения отборочных этапов и сверх установленной квоты.

Открытый чемпионат БГУИР по программированию уже стал традиционным. В 2019 году для участия в нем зарегистрировалось рекордное количество команд - 457. А это более тысячи участников! Столь высокий интерес к Чемпионату делает его самым крупным соревнованием по спортивному программированию в стране. За годы проведения чемпионат уже завоевал репутацию соревнования высокого уровня, на которое стремятся попасть студенты и школьники не только из Беларуси, но и из других стран.

Чемпионат проводится по правилам ICPC-олимпиад. В финале соревнования участникам предлагается от 8 до 12 заданий, которые следует решить за 5 часов. Задачи сформулированы на английском языке, поэтому допускается использование бумажных словарей.
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