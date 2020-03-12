ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКА НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
18:24 12.03.2020

Прокуратура Фрунзенского района Минска изучила и направила в суд уголовное дело по обвинению 42-летнего столичного жителя, директора турфирмы, в мошенничестве по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, обвиняемому инкриминировано то, что он с 28 ноября 2018 года по 16 сентября 2019 года на территории Минска и Минского района путем обмана завладел чужими деньгами в особо крупном размере. Так, под предлогом организации туристических услуг он, заведомо зная о невозможности исполнить принимаемые на себя обязательства из-за неблагополучного финансового положения предприятия, заключил с гражданами договоры и принял от них денежные средства.

Прокуратура возбудила данное уголовное дело 10 января 2020 года после проведения УВД администрации Фрунзенского района Минска доследственной проверки. Как оказалось, турфирма с 2013 года организовывала поездки в Египет, Турцию, Тунис и другие страны. С ноября 2018 года предприятие перестало выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами, однако продолжало принимать предварительную плату за свои услуги или полную оплату туров.

В ходе предварительного следствия установлено 40 фактов противоправной деятельности бывшего директора турфирмы, потерпевшими по делу признаны 48 граждан, которым причинен ущерб в размере 5000 базовых величин на сумму более 130 тыс. рублей. Добровольно ущерб возмещен только двум потерпевшим.

О произошедшем правоохранительные органы узнали, когда часть клиентов турфирмы не смогла вылететь на заранее оплаченный отдых. Некоторые из потерпевших приезжали в аэропорт, но их данных не было в списках вылетающих лиц. Когда они впоследствии не смогли выйти на связь с директором компании, последовали обращения в милицию.

Обвиняемый признал факт неисполнения принятых на себя обязательств. Пояснил, что получаемые средства не покрывали финансовые затраты фирмы. Деньги на погашение расходов он брал с заявок новых туристов. Рассчитывал на доходы будущих периодов.

Примечательно, что у предприятия были одни из самых низких наценок на туры. И это привлекало внимание потенциальных отдыхающих.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с правовой квалификацией содеянного.

Уголовное дело находилось в производстве Фрунзенского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2020
валюта курс
EUR 2.6471
USD 2.3474
RUB 3.1656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6471 +0.0257
USD 2.3474 +0.0333
RUB 3.1656 -0.0707
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6430 2.6560
USD 2.3530 2.3600
RUB 3.1560 3.1890
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1270
EUR/RUB 82.5000 84.0000
USD/RUB 73.3000 74.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте