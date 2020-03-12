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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКА НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
18:24 12.03.2020
Прокуратура Фрунзенского района Минска изучила и направила в суд уголовное дело по обвинению 42-летнего столичного жителя, директора турфирмы, в мошенничестве по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, обвиняемому инкриминировано то, что он с 28 ноября 2018 года по 16 сентября 2019 года на территории Минска и Минского района путем обмана завладел чужими деньгами в особо крупном размере. Так, под предлогом организации туристических услуг он, заведомо зная о невозможности исполнить принимаемые на себя обязательства из-за неблагополучного финансового положения предприятия, заключил с гражданами договоры и принял от них денежные средства.
Прокуратура возбудила данное уголовное дело 10 января 2020 года после проведения УВД администрации Фрунзенского района Минска доследственной проверки. Как оказалось, турфирма с 2013 года организовывала поездки в Египет, Турцию, Тунис и другие страны. С ноября 2018 года предприятие перестало выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами, однако продолжало принимать предварительную плату за свои услуги или полную оплату туров.
В ходе предварительного следствия установлено 40 фактов противоправной деятельности бывшего директора турфирмы, потерпевшими по делу признаны 48 граждан, которым причинен ущерб в размере 5000 базовых величин на сумму более 130 тыс. рублей. Добровольно ущерб возмещен только двум потерпевшим.
О произошедшем правоохранительные органы узнали, когда часть клиентов турфирмы не смогла вылететь на заранее оплаченный отдых. Некоторые из потерпевших приезжали в аэропорт, но их данных не было в списках вылетающих лиц. Когда они впоследствии не смогли выйти на связь с директором компании, последовали обращения в милицию.
Обвиняемый признал факт неисполнения принятых на себя обязательств. Пояснил, что получаемые средства не покрывали финансовые затраты фирмы. Деньги на погашение расходов он брал с заявок новых туристов. Рассчитывал на доходы будущих периодов.
Примечательно, что у предприятия были одни из самых низких наценок на туры. И это привлекало внимание потенциальных отдыхающих.
После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с правовой квалификацией содеянного.
Уголовное дело находилось в производстве Фрунзенского (Минска) районного отдела Следственного комитета.
Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
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