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ЭКОНОМИКА РБ


В РАМКАХ ПРОЕКТА БОМБЕЛ-4 НА БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
17:43 12.03.2020

В рамках финансируемого Европейским союзом проекта «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на границе Республики Беларусь с Литовской Республикой» (БОМБЕЛ-4) органы пограничной службы получили новые цифровые средства радиосвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, проект международной технической помощи Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг. призван внести значительный вклад в обеспечение максимально комфортных условий пересечения белорусско-литовской границы для законопослушных граждан и создание надежного барьера на пути реализации преступных замыслов международных криминальных сообществ. Он реализуется Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и Службой охраны государственной границы при МВД Литовской Республики, и является логическим продолжением предыдущего – БОМБЕЛ-3 (2009-2011 гг.), который, в свою очередь, позволил белорусской погранслужбе создать современную систему связи и передачи данных на белорусско-польской границе.

На данный момент уже приобретены 723 портативные, 88 мобильных и 19 стационарных радиостанций, а также 22 ретранслятора и другое вспомогательное оборудование. Это позволило оснастить современными цифровыми средствами радиосвязи программно-аппаратного комплекса MotoTRBO пограничные подразделения белорусско-литовской границы.

Кроме того, в ближайшее время новая техника поступит и в подразделения, непосредственно охраняющие границу, Лидского и Полоцкого погранотрядов, Сморгонской и Гродненской пограничных групп.
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