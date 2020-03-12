|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В РАМКАХ ПРОЕКТА БОМБЕЛ-4 НА БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
17:43 12.03.2020
В рамках финансируемого Европейским союзом проекта «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на границе Республики Беларусь с Литовской Республикой» (БОМБЕЛ-4) органы пограничной службы получили новые цифровые средства радиосвязи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, проект международной технической помощи Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг. призван внести значительный вклад в обеспечение максимально комфортных условий пересечения белорусско-литовской границы для законопослушных граждан и создание надежного барьера на пути реализации преступных замыслов международных криминальных сообществ. Он реализуется Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и Службой охраны государственной границы при МВД Литовской Республики, и является логическим продолжением предыдущего – БОМБЕЛ-3 (2009-2011 гг.), который, в свою очередь, позволил белорусской погранслужбе создать современную систему связи и передачи данных на белорусско-польской границе.
На данный момент уже приобретены 723 портативные, 88 мобильных и 19 стационарных радиостанций, а также 22 ретранслятора и другое вспомогательное оборудование. Это позволило оснастить современными цифровыми средствами радиосвязи программно-аппаратного комплекса MotoTRBO пограничные подразделения белорусско-литовской границы.
Кроме того, в ближайшее время новая техника поступит и в подразделения, непосредственно охраняющие границу, Лидского и Полоцкого погранотрядов, Сморгонской и Гродненской пограничных групп.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2020
Курсы в банках
на 12.03.2020
Конвертация в банках
на 12.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте