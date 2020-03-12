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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ПОЛЯРНИКИ В АНТАРКТИДЕ ПОЛУЧИЛИ УНИКАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
17:27 12.03.2020

Сотрудниками 12-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) удалось получить уникальный научный материал.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, отобран рекордный палеогеографический керн - образец горной породы, извлеченный из скважины специально предназначенным для этого вида бурением.

По словам начальника БАЭ Алексея Гайдашова, в рамках научной программы по исследованию изменений природной среды и климата Земли Эндерби под влиянием антропогенных и природных факторов на озере Нижнее (в районе Белорусской антарктической станции) проведены работы по отбору палеогеографического керна, состоящего из толщи бактериальных матов и донных отложений.

По оригинальной (собственной) методике, разработанной сотрудниками БАЭ Алексеем Гайдашовым и Алексеем Хаткевичем, с комплексным использованием технологической оснастки и специального снаряжения, удалось извлечь рекордный для данного региона Антарктиды керн с полным вертикальным разрезом бактериальных матов и донных отложений, вплоть до подстилающих коренных горных пород, образующих первичное ложе озера Нижнее. Высота наполнения колонки керна – 1 м 95 см, ориентировочный возраст нижней части керна может составлять от 14 до 20 тысяч лет.

Изучение добытого образца позволит характеризовать разные стороны физико-географических условий геологического прошлого и природно-климатического развития данного региона Антарктиды от последнего ледникового максимума до настоящего времени.

По рекомендациям российских и белорусских специалистов, после отбора керна была произведена его глубокая заморозка. Для временного хранения керна в районе ледника Хейса оборудована ледовая штольня. В техническом обеспечении работ по отбору керна принимали участие все сотрудники 12 Белорусской антарктической экспедиции, выполняющие задания Госпрограммы на Белорусской антарктической станции Гора Вечерняя.

Большую заинтересованность в совместной работе по изучению уникального научного материала высказали российские специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Росгидромета и Института географии Российской академии наук. В настоящее время прорабатывается вопрос транспортно-логистической схемы по безопасной транспортировке керна.
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