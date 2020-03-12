В феврале 2020 г. прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 4,4%, к январю 2020 г. составил 1%, к декабрю 2019 г. – 1,9%.

«Прирост потребительских цен в феврале 2020 г. за последние 12 месяцев замедлился на 0,3% и составил 4,4% (4,7% месяцем ранее) в первую очередь за счет замедления роста тарифов на услуги, а также цен на продовольственные товары», - говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В нем отмечается, что в феврале 2020 г. фиксируется замедление годового прироста тарифов на услуги, прежде всего, за счет жилищно-коммунальных услуг. Снижение годового прироста цен на продовольственные товары, обусловлен в большей степени снижением роста цен на плодовоовощную продукцию (до 5,5% против 6,7% месяцем ранее). Вместе с тем в годовом выражении повысилась стоимость пассажирского транспорта воздушного сообщения, сохранился рост цен на автомобильное топливо.

По отношению к январю текущего года при увеличении цен на молоко и молочные продукты, отмечается снижение цен на такие социально значимые позиции как рыба и рыбопродукты (на 0,3%), яйца куриные (на 1,3%), а также мясо и мясопродукты (на 0,3%).

В сегменте плодовоовощной продукции сезонный прирост цен составил 3,9%, в большей степени за счет увеличения цен на огурцы, а также виноград и яблоки.

В сфере регулируемого ценообразования на протяжении 2019-2020 годов в целом сохраняется тенденция замедления роста цен и тарифов. По итогам февраля 2020 г. прирост регулируемых цен и тарифов в годовом выражении замедлился до 7,4%.

В отчетном месяце отмечается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (на 6,5%), услуги высшего образования (на 0,2%), табачные изделия (на 0,4%). Кроме того, отмечается рост цен на автомобильное топливо (на 2,3%) и водку (на 1,3%).