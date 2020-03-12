ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МАРТ РАССКАЗАЛИ О ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА
17:16 12.03.2020

В феврале 2020 г. прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 4,4%, к январю 2020 г. составил 1%, к декабрю 2019 г. – 1,9%.

«Прирост потребительских цен в феврале 2020 г. за последние 12 месяцев замедлился на 0,3% и составил 4,4% (4,7% месяцем ранее) в первую очередь за счет замедления роста тарифов на услуги, а также цен на продовольственные товары», - говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В нем отмечается, что в феврале 2020 г. фиксируется замедление годового прироста тарифов на услуги, прежде всего, за счет жилищно-коммунальных услуг. Снижение годового прироста цен на продовольственные товары, обусловлен в большей степени снижением роста цен на плодовоовощную продукцию (до 5,5% против 6,7% месяцем ранее). Вместе с тем в годовом выражении повысилась стоимость пассажирского транспорта воздушного сообщения, сохранился рост цен на автомобильное топливо.

По отношению к январю текущего года при увеличении цен на молоко и молочные продукты, отмечается снижение цен на такие социально значимые позиции как рыба и рыбопродукты (на 0,3%), яйца куриные (на 1,3%), а также мясо и мясопродукты (на 0,3%).

В сегменте плодовоовощной продукции сезонный прирост цен составил 3,9%, в большей степени за счет увеличения цен на огурцы, а также виноград и яблоки.

В сфере регулируемого ценообразования на протяжении 2019-2020 годов в целом сохраняется тенденция замедления роста цен и тарифов. По итогам февраля 2020 г. прирост регулируемых цен и тарифов в годовом выражении замедлился до 7,4%.

В отчетном месяце отмечается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (на 6,5%), услуги высшего образования (на 0,2%), табачные изделия (на 0,4%). Кроме того, отмечается рост цен на автомобильное топливо (на 2,3%) и водку (на 1,3%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2020
валюта курс
EUR 2.6471
USD 2.3474
RUB 3.1656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6471 +0.0257
USD 2.3474 +0.0333
RUB 3.1656 -0.0707
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6430 2.6560
USD 2.3530 2.3600
RUB 3.1560 3.1890
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1270
EUR/RUB 82.5000 84.0000
USD/RUB 73.3000 74.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте