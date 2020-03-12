Февраль отметился довольно скромным уровнем спроса: активность по поиску съемного жилья в Минске снизилась по итогам месяца на 16,4%.

Ожидается, что спрос будет оставаться на текущем уровне вплоть до конца весны, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

В феврале общее предложение выросло на 1,1%. Активнее всего база объектов пополнялась 1-комнатными квартирами (+3,6%). Всего для заселения в минувшем месяце предлагались порядка 2,9 тыс. квартир.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выбор на рынке долгосрочной аренды жилья сократился на 3,2%.

Несмотря на рост курса доллара, а также отсутствие повышенного спроса, динамика цен на аренду квартир в Минске была положительной.

На конец февраля средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $284 (рост на 2,2%); 2-комнатные квартиры — $368 (рост на 0,8%); 3-комнатные квартиры — $476 (рост на 3,5%).

За последние 12 месяцев цены на аренду квартир в Минске выросли на 9,2−13,9% в зависимости от типа квартир.

В прошлые годы рынок аренды жилья чутко реагировал на курсовые колебания. Мартовский скачок курса стал одним из самых ощутимых за последние годы, поэтому не исключено, что по итогам первого весеннего месяца в динамике цен на аренду жилья наметится перелом.

Инвестиционная привлекательность аренды немного ухудшилась из-за резкого роста цен на квартиры. За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду опустилась до уровня в 6,38%.

Максимальная доходность валютных депозитов за месяц не изменилась. На данный момент аренда позволяет зарабатывать в 2,6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.