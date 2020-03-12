Впервые в Беларуси на воздушной высоковольтной линии 330 кВ установлены многогранные опоры.

Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», изучение передового опыта и современный подход к модернизации электрических сетей послужили основой для реализации в филиале «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» новаторского для Беларуси проектного решения при замене опор высоковольтной линии напряжением 330 кВ.

Технология изготовления и применения многогранных опор при строительстве линий электропередачи уже нашла широкое применение в мире и доказала свою эффективность, в том числе в электрических сетях высокого напряжения.

Впервые в Беларуси четыре такие промежуточные многогранные опоры установлены в Минске для высоковольтной линии напряжением 330 кВ «ТЭЦ-4 – Колядичи».

Проектом занимались специалисты РУП «Белэнергосетьпроект», над монтажом и установкой трудились профессионалы ОАО «Западэлектросетьстрой».

Среди преимуществ многогранных опор над традиционными металлическими и железобетонными можно отметить их повышенную прочность, экономичность, удобство монтажа и эксплуатации, продолжительный срок службы. Экономия ресурсов достигается также за счет компактности этого вида опор, для установки которых достаточно 1 квадратного метра земли, в то время как для установки обычной решетчатой опоры требуется площадь свыше 25 метров квадратных. Немаловажным фактором являются также вандалоустойчивость и труднодоступность для любителей экстремальных сэлфи, а их простой и универсальный дизайн гармонично вписывается в городские пейзажи.

В перспективе 20 существующих опор линии 330 кВ «ТЭЦ-4 – Колядичи» после проведенного обследования планируют заменить на новые многогранные.