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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ ЛЕСА» ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ С 28 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ
15:45 12.03.2020

Республиканская добровольная акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси в 28 марта по 4 апреля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

В этом году акция, инициатором которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства, состоится уже в 13-й раз. Ежегодно она охватывает все большее количество участников и точек на карте страны.

Так, в 2019 году в «Неделе леса» приняли участие более 52 тысяч человек. Всего за 7 дней акции волонтеры вместе с лесоводами высадили более 29 миллионов деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. Помимо посадки леса, добровольцы занимались также уборкой мусора и захламленности (всего было убрано 2 905 кубометров), реставрировали места массового отдыха (к летнему сезону было подготовлено 207 объектов). Всего работы были организованы на 2613 объектах.

Напомним, что главной целью акции «Неделя леса» является привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.

Присоединиться к акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат участников акции необходимым инвентарем и посадочным материалом, а также покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.
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