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ЭКОНОМИКА РБ
С 20 МАРТА ИЗМЕНЯЕТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ РЯДА ПРИГОРОДНЫХ СТОЛИЧНЫХ МАРШРУТОВ
15:05 12.03.2020
С 20 марта изменяется схема движения ряда пригородных столичных маршрутов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», движения пригородных маршрутов № 270 «а/в Восточный – Мачулищи», № 281 «а/в Восточный – Кайково», № 296 «а/в Восточный – Дубовый лес», № 308 «а/в Восточный – Дергаи», № 327 «а/в Восточный – Бардиловка» будет организовано с отправлением с автовокзала «Восточный».
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