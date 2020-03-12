Александр Лукашенко обратил внимание на вопрос цены при импорте медоборудования и лекарств, принимая сегодня с докладом министра здравоохранения Владимира Караника.

"Очень важным был вопрос медицинского оборудования и лекарств. Прежде всего ценообразование, поставки", - напомнил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что ранее часть лекарств и медоборудования импортировались по несколько завышенным ценам.

"Надо было эти цены приводить в чувства. Для этого надо не просто отдавать рынку на откуп. Конкуренция - дело хорошее, но все-таки мы должны знать минимальные и максимальные цены по тому или иному оборудованию, особенно дорогостоящему. А мы их знаем, они понятны. И стараться работать ниже этих цен. Насколько получилось?", - поставил вопрос Лукашенко.

Он также поинтересовался, возможно, имеющимися проблемами и спросил, нужно ли вмешательство с его стороны.