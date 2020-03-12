В Минской области около 70% строительных организаций не могут организовать свою строительную площадку на должном уровне. Это отметил на пресс-конференции начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта по Минской области Иван Лопатик.

«На сегодня в Минской области около 70% строительных организаций не могут организовать свою строительную площадку так, как это должно быть. Чтобы она имела удовлетворительное состояние, чтобы можно было спокойно проходить около ее территории, имелись обустроенное ограждение, паспорт объекта. Совместно с другими надзорными органами мы прикладываем большие усилия, чтобы изменить данную ситуацию. Комиссионно выезжаем на объекты во всех районах, но она меняется медленно, хотя сдвиги отмечаются. К майским праздникам как минимум 50 % площадок в Минской области будут благоустроены», – сказал Иван Лопатик.

Сложности при создании стройплощадки и обустройства бытового городка при строительстве объектов в Минске, обусловленные условиями плотной городской застройки, отметил начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта по столице Александр Черников.

«Практика показывает, что предоставленную возможность уведомительного принципа начала производства строительно-монтажных работ организации зачастую используют не лучшим образом. Строительно-монтажные работы начинаются без обустройства строительной площадки, без установки ограждений, паспортов объекта, пунктов для мойки колес транспорта, контейнеров для раздельного сбора отходов. Только в этом году уже выдано 255 рекомендаций и предписаний по устранению нарушений требований к содержанию стройплощадок. К административной ответственности привлечены 37 должностных лиц», – прокомментировал Александр Черников.

По его мнению, основная ответственность лежит на заказчике, техническом надзоре заказчика, генеральном подрядчике, представителях авторского надзора. Только при соблюдении ими всех своих функциональных обязанностей обстановка на стройплощадках станет лучше.