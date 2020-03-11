В Беларуси появился онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг - «КАЧЕСТВО.БЕЛ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, «КАЧЕСТВО.БЕЛ» создан на основе ряда специализированных информационных ресурсов (реестров, каталогов, кадастров) Госстандарта. Работы по его формированию поручены БелГИСС.

Директор БелГИСС Александр Скуратов рассказал, что стоит задача интегрировать специализированные ресурсы, в первую очередь направленные на решение профильных задач, в формате, понятном обычному пользователю.

В прошлом году, например, на основе реестра сертификатов, выданных гостиницам, которые прошли процедуру добровольной сертификации, был запущен проект «Сертифицированные отели Республики Беларуси».

Аналогичный подход планируется применить к сертифицированным СТО и мастерским по ремонту мобильных телефонов.

Большой интерес представляют информационные ресурсы, связанные с маркировкой, например, «Конкурсы в области качества», «Натуральный продукт» и «Органический продукт».

Особое место на «КАЧЕСТВО.БЕЛ» отведено реестру «Опасная продукция». Применение данного ресурса поможет потребителю избежать покупок товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза). Он включает «Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь», «Реестр документов, действие которых прекращено» и «Антирейтинг опасного бытового электрооборудования (электроприборов)», которые формируются по результатам надзорной деятельности инспекций Госстандарта. Ресурс сделан более ориентированным на потребителя, содержит фотографии, описание нарушений.

Как отметил Александр Скуратов, осведомленность потребителя, его информированность о безопасности и качестве продукции или услуги, которые он желает приобрести, является важной составляющей рационального потребления.

Ожидается, что ресурс также будет востребован при проведении маркетинговых исследований, закупок, продвижении безопасных и качественных товаров.

В течение 2020 года портал «КАЧЕСТВО.БЕЛ» будет наполняться и дополняться новыми функциями и компонентами.