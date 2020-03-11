Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил 12 марта, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника.

"Меня прежде всего волнует главный вопрос - управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы".

Вместе с тем Александр Лукашенко признал, что есть и определенные недостатки.

"Мы о них поговорим. Они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Это значит, в наших силах избегать их. Но они, грубо говоря, не смертельны. Не очень влияют на функционирование системы здравоохранения", - уверен он.