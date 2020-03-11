|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ОТМЕЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНЕ
12:20 12.03.2020
Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил 12 марта, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника.
"Меня прежде всего волнует главный вопрос - управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы".
Вместе с тем Александр Лукашенко признал, что есть и определенные недостатки.
"Мы о них поговорим. Они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Это значит, в наших силах избегать их. Но они, грубо говоря, не смертельны. Не очень влияют на функционирование системы здравоохранения", - уверен он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2020
Курсы в банках
на 12.03.2020
Конвертация в банках
на 12.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте