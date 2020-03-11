Интернет-магазин по продаже мобильных телефонов за три года не заплатил в бюджет более 130 тыс. рублей налогов. Серую схему поставки в Беларусь мобильных телефонов раскрыли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, минчанин организовал интернет-торговлю мобильными телефонами и гаджетами в 2017 году. Он закупал и продавал товары за наличный расчет, не отражая сделки в бухгалтерском учете фирмы. Использование серой схемы и уход от налогов позволяли столичному коммерсанту формировать более низкую цену, чем у конкурентов.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 32-летнего минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия. Предпринимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государству.

Следует отметить, что ранее владелец интернет-магазина неоднократно привлекался к административной ответственности за реализацию мобильных телефонов без документов, подтверждающих их приобретение и хранение.