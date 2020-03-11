ОАО «Полесье» приняло участие во 2-й международной выставке одежды и аксессуаров FASHIONSTAR-Сибирь, которая проходила в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 4 по 6 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», на стенде бренда Polesie (ОАО «Полесье», Пинск) была представлена коллекция трикотажных изделий для мужчин и женщин, а коллекция одежды делового стиля для детей школьного возраста, домашний текстиль, пряжа для ручного и машинного вязания.

В рамках выставки состоялись переговоры по сотрудничеству с потенциальными покупателями из Красноярска, Новосибирска, Омска, Владивостока, в том числе по реализации продукции бренда Polesie на площадках российских интернет-магазинов.

ОАО «Полесье» презентовало одежду делового стиля для школьников в рамках «Единого городского родительского собрания», которое традиционно организуется Департаментом образования мэрии Новосибирска. Целевая аудитория – представители родительских комитетов, руководство школ Новосибирска, представители Роспотребнадзора по Новосибирской области. Организаторы отметили, что, согласно нормативным требованиям к форме обучающихся, трикотажные изделия должны хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего подходят хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир – для зимы. Процент синтетических волокон в школьной форме не должен превышать 55%.

Участие в выставке FASHIONSTAR-Сибирь позволило презентовать бренд Polesie представителям ритейла Российской Федерации и Сибирского Федерального округа.

Посетители выставки отметили концептуальность, высокий уровень дизайна и технологичности представленных коллекций. Уникальным предложением стали трикотажные изделия, выполненные по бесшовной технологии. Их комфорт, универсальность использования при демократичности ценового предложения высоко оценили российские покупатели.