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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕНД POLESIE ПРЕЗЕНТОВАН ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РИТЕЙЛА РФ И СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
11:54 12.03.2020
ОАО «Полесье» приняло участие во 2-й международной выставке одежды и аксессуаров FASHIONSTAR-Сибирь, которая проходила в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 4 по 6 марта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», на стенде бренда Polesie (ОАО «Полесье», Пинск) была представлена коллекция трикотажных изделий для мужчин и женщин, а коллекция одежды делового стиля для детей школьного возраста, домашний текстиль, пряжа для ручного и машинного вязания.
В рамках выставки состоялись переговоры по сотрудничеству с потенциальными покупателями из Красноярска, Новосибирска, Омска, Владивостока, в том числе по реализации продукции бренда Polesie на площадках российских интернет-магазинов.
ОАО «Полесье» презентовало одежду делового стиля для школьников в рамках «Единого городского родительского собрания», которое традиционно организуется Департаментом образования мэрии Новосибирска. Целевая аудитория – представители родительских комитетов, руководство школ Новосибирска, представители Роспотребнадзора по Новосибирской области. Организаторы отметили, что, согласно нормативным требованиям к форме обучающихся, трикотажные изделия должны хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего подходят хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир – для зимы. Процент синтетических волокон в школьной форме не должен превышать 55%.
Участие в выставке FASHIONSTAR-Сибирь позволило презентовать бренд Polesie представителям ритейла Российской Федерации и Сибирского Федерального округа.
Посетители выставки отметили концептуальность, высокий уровень дизайна и технологичности представленных коллекций. Уникальным предложением стали трикотажные изделия, выполненные по бесшовной технологии. Их комфорт, универсальность использования при демократичности ценового предложения высоко оценили российские покупатели.
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