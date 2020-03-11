|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ ПОДТВЕРДИЛО ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
11:35 12.03.2020
Минское областное агентство по госрегистрации и земельному кадастру подтвердило высшую категорию на право выполнения топографических работ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, соответствующий аттестат вновь получен агентством.
Всего на начало 2020 года в Беларуси только двадцать предприятий имеют аттестат первой категории на выполнение инженерно-геодезических изысканий для объектов строительства.
За любым бизнес-процессом, отмечают в Минском областном агентстве по госрегистрации и земельному кадастру, стоят конкретные высококлассные специалисты, достойная материальная база, современное оборудование и технологии. Поэтому продление аттестата соответствия первой категории на выполнение инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка) для объектов строительства, коллективом расценивается как доказательство самим себе своей состоятельности, своей приверженности к достойному и качественному оказанию гражданам и юрлицам услуг, максимально удовлетворяя при этом потребности всех обратившихся клиентов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2020
Курсы в банках
на 12.03.2020
Конвертация в банках
на 12.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте