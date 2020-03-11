Минское областное агентство по госрегистрации и земельному кадастру подтвердило высшую категорию на право выполнения топографических работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, соответствующий аттестат вновь получен агентством.

Всего на начало 2020 года в Беларуси только двадцать предприятий имеют аттестат первой категории на выполнение инженерно-геодезических изысканий для объектов строительства.

За любым бизнес-процессом, отмечают в Минском областном агентстве по госрегистрации и земельному кадастру, стоят конкретные высококлассные специалисты, достойная материальная база, современное оборудование и технологии. Поэтому продление аттестата соответствия первой категории на выполнение инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка) для объектов строительства, коллективом расценивается как доказательство самим себе своей состоятельности, своей приверженности к достойному и качественному оказанию гражданам и юрлицам услуг, максимально удовлетворяя при этом потребности всех обратившихся клиентов.