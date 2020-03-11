В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,8%, с декабрем 2019 г. – 101,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в феврале подорожали на 0,6%, с начала года – на 1,8%.

При этом стоимость услуг выросла в феврале по сравнению с январем текущего года на 2,5%, с начала года – на 3,1%.