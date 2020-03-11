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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 0,8%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 1,9%
11:27 12.03.2020
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 100,8%, с декабрем 2019 г. – 101,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в феврале подорожали на 0,6%, с начала года – на 1,8%.
При этом стоимость услуг выросла в феврале по сравнению с январем текущего года на 2,5%, с начала года – на 3,1%.
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