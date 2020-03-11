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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 13 МАРТА ЧАСТИЧНО ОТМЕНЯЕТ РЕЙСЫ В ТЕЛЬ-АВИВ
11:09 12.03.2020

С 13 по 31 марта 2020 года авиакомпания «Белавиа» отменяет выполнение рейсов Минск-Тель-Авив-Минск по вторникам и четвергам, оставляя в расписании полеты только по воскресеньям. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

В нем поясняется, что в соответствии с указанием авиационных властей Израиля с 12 по 31 марта 2020 года введены ограничения на въезд в Израиль для граждан иностранных государств, не имеющих гражданство Израиля или израильского вида на жительство. Исключения из этих правил составляют: иностранные граждане, которые имеют специальные разрешения министерства по миграции или министерства здравоохранения Израиля; пассажиры-иностранцы, при условии, что они будут находиться в Израиле более 14 дней и в состоянии подтвердить возможность прохождения домашнего карантина в соответствии с требованиями министерства здравоохранения Израиля и предоставить адрес и номер телефона лица в Израиле, которое подтвердит их размещение в домашний карантин.

«По оформленным авиабилетам «Белавиа» на рейсы Минск-Тель-Авив-Минск с вылетом с 12 по 31 марта 2020 года включительно разрешается полный возврат без сбора или однократный перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту. Возврат производится в месте приобретения авиабилета», - говорится в сообщении белорусского авиаперевозчика.
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