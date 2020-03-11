ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СООТВЕТСТВУЮТ ОЖИДАНИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА – СЕРГЕЙ РУМАС
10:54 12.03.2020

Показатели инфляции в Беларуси в январе-феврале соответствуют ожиданиям правительства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

"Действительно, мы получили данные о том, что индекс потребительских цен вырос за январь-февраль на 1,9%, - сказал Сергей Румас. - С одной стороны кажется, что это высокий показатель: у нас инфляция по 2020 году должна находиться в рамках 5%. Но если мы посмотрим, то в это время происходило выравнивание регулируемых цен".

"В принципе эти показатели января и февраля находятся в тех параметрах, которые ожидало правительство", - констатировал премьер-министр, которого цитирует Аппарат Совмина.

Он отметил, что если посмотреть на инфляцию в годовом выражении, то в январе-феврале она была на уровне 4,5% по отношению к первым двум месяцам 2019 года.

"То есть никаких экстраординарных всплесков нет, ситуация находится под контролем, и Правительство дальше продолжит мониторить цены для исключения их необоснованного роста", - заверил Сергей Румас.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2020
валюта курс
EUR 2.6214
USD 2.3141
RUB 3.2363
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6214 -0.0141
USD 2.3141 -0.0067
RUB 3.2363 +0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6330 2.6550
USD 2.3330 2.3540
RUB 3.1950 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1320
EUR/RUB 81.5000 83.3000
USD/RUB 72.0000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте