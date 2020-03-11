Показатели инфляции в Беларуси в январе-феврале соответствуют ожиданиям правительства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

"Действительно, мы получили данные о том, что индекс потребительских цен вырос за январь-февраль на 1,9%, - сказал Сергей Румас. - С одной стороны кажется, что это высокий показатель: у нас инфляция по 2020 году должна находиться в рамках 5%. Но если мы посмотрим, то в это время происходило выравнивание регулируемых цен".

"В принципе эти показатели января и февраля находятся в тех параметрах, которые ожидало правительство", - констатировал премьер-министр, которого цитирует Аппарат Совмина.

Он отметил, что если посмотреть на инфляцию в годовом выражении, то в январе-феврале она была на уровне 4,5% по отношению к первым двум месяцам 2019 года.

"То есть никаких экстраординарных всплесков нет, ситуация находится под контролем, и Правительство дальше продолжит мониторить цены для исключения их необоснованного роста", - заверил Сергей Румас.