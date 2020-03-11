Продажа средств защиты растений, технически сложных товаров бытового назначения, экземпляров аудиовизуальных произведений, компьютерных программ и фонограмм, одежды из натуральных меха и кожи запрещается на презентациях. Об этом говорится в разъяснительной информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В сообщении МАРТ отмечается, что реализация товаров на презентациях относится к разносной торговле без использования специальных приспособлений для торговли и регулируется Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденными постановлением Совета министров №703 от 22 июля 2014 г.

Таким образом, отнесение реализации товаров на презентациях к торговле по образцам является неправомерным. Согласно Правилам продажи товаров при розничной торговли по образцам, происходит продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому без одновременного присутствия продавца и покупателя. При этом покупатель изучает описание товаров в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленное в фотографиях или иных информационных источниках, рассылаемых продавцом неопределенному кругу лиц с использованием услуг операторов почтовой связи или распространяемых в средствах массовой информации или любыми другими способами в соответствии с законодательством, в том числе в интернете, т.е. в данном случае исключается возможность непосредственного ознакомления покупателя с товарами или их образцами до момента и в момент заключения договора.

В отличие от торговли по образцам, продажа товаров на презентациях основана на «личных продажах», при которых продавец представляет (демонстрирует) товар потенциальным покупателям (одному или нескольким) в ходе личной встречи (в ходе презентации, на которую потребителя заранее пригласили и т.п.) в целях совершения продажи.

Таким образом, продажа товаров на презентации не является торговлей товарами по образцам.

При реализации товаров на презентациях субъекты торговли обязаны соблюдать требования законов Республики Беларусь №128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» от 8 января 2014 г и № 90-З «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 года, а также Правил продажи отдельных видов товаров.

Так, на презентации в соответствии со статьями 7 и 8 закона «О защите прав потребителей» субъект торговли обязан представить потребителю следующую информацию:

о себе: продавец-организация обязан довести свое наименование (фирменное наименование) и место нахождения, продавец-индивидуальный предприниматель – о своих фамилии, собственном имени, отчестве, месте жительства, а также о государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;

о товаре: наименование товара; указание на нормативные документы, устанавливающие требования к качеству товара, выпускаемого по таким нормативным документам; сведения об основных потребительских свойствах товаров; цену; гарантийный срок, если он установлен; наименование (фирменное наименование), место нахождения изготовителя, а также при наличии - организации, осуществляющей деятельность по ввозу товара на территорию Республики Беларусь для его последующей реализации на территории Республики Беларусь, если изготовителем является индивидуальный предприниматель либо ввоз товара на территорию Республики Беларусь для его последующей реализации на территории Республики Беларусь был осуществлен индивидуальным предпринимателем, - фамилию, собственное имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя; страну происхождения товара, если она не совпадает с местом нахождения (местом жительства) изготовителя; сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия; количество или комплектность товара; необходимые сведения о правилах и условиях эффективного и безопасного пользования товарами, в том числе ухода за ними, если это имеет значение исходя из характера.

В случае непредставления в полном объеме перечисленной информации потребитель имеет право на основании пункта 1 статьи 16 Закона «О защите прав потребителей» расторгнуть договор розничной купли-продажи и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за товар.