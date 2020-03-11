Инспекции в 2019 г. провели мониторинг состояния строительных площадок на 7743 объектах. Из них 69% не соответствовали установленным требованиям. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Игорь Гусев.

По его словам, в результате было выдано 9127 рекомендаций подрядным организациям по устранению нарушений, к административной ответственности привлечены 1284 физических и юридических лица.

«На стройках по-прежнему можно увидеть нестандартные ограждения сетками ПВХ, которые не исключают несанкционированный доступ посторонних лиц на строящийся объект. Отсутствуют контейнеры для отходов, несвоевременно вывозится строительный мусор. На некоторых стройплощадках отсутствуют посты мойки колес транспорта и строительной техники, из-за этого грунт попадает на проезжую часть, тротуары населенных пунктов», – констатировал Игорь Гусев.

Основная причина нарушений, по его мнению, кроется в экономии подрядными организациями средств, предусмотренных в сметах на эти нужды.

«Все нарушения и пренебрежение требованиями по организации строительного производства в конечном итоге сказываются на безопасности труда, технологии, качестве и сроках производства строительно-монтажных работ», – подчеркнул директор департамента.

Он также обратил внимание, что объекты строительства расположены в поселках и городах и оказывают влияние на проживающих в них граждан. Международный опыт говорит о том, что участники строительства должны уважать проживающих рядом со стройкой граждан, работников размещенных рядом учреждений, т. е. быть «добрым соседом». Поэтому и определяются требования к созданию и содержанию стройплощадок. Идеология высокой культуры строительного производства должна проникнуть в сознание всех участников строительства. Только тогда можно достичь желаемого результата в наведении порядка на площадках, обеспечении эстетического облика строящихся объектов и комфортной среды жизни для граждан.