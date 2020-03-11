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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «МОГИЛЕВ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ С ЛАТВИЙСКИМ КАПИТАЛОМ
09:40 12.03.2020
В качестве резидента СЭЗ «Могилев» 11 марта 2020 года зарегистрировано ООО «ДУНА ПЕЛЛЕТ», учрежденное при участии латвийского капитала.
Как сообщает сайт СЭЗ, ООО «ДУНА ПЕЛЛЕТ» планирует реализовать инвестиционный проект, связанный с созданием нового экспортоориентированного производства древесных пеллет (гранул) в свободной экономической зоне «Могилев».
В качестве площадки для размещения предприятия инвестором избран земельный участок в границах СЭЗ «Могилев» в Бобруйске.
В рамках реализации инвестпроекта планируется создать около 20 новых рабочих мест.
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