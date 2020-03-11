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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМЕДЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ДИНАМИКИ ЦЕН В ФЕВРАЛЕ НАБЛЮДАЛОСЬ НА ВСЕХ СЕГМЕНТАХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА – НАЦБАНК БЕЛАРУСИ
09:33 12.03.2020
В феврале 2020 года наблюдалось замедление годовой динамики цен на всех сегментах потребительского рынка. Об этом говорится в аналитическом обзора Национального банка Беларуси.
Согласно информации, в феврале 2020 г. годовой прирост потребительских цен замедлился до 4,4%.
Относительно января 2020 г. потребительские цены в феврале 2020 г. выросли на 1%.
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