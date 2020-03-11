В феврале 2020 года наблюдалось замедление годовой динамики цен на всех сегментах потребительского рынка. Об этом говорится в аналитическом обзора Национального банка Беларуси.

Согласно информации, в феврале 2020 г. годовой прирост потребительских цен замедлился до 4,4%.

Относительно января 2020 г. потребительские цены в феврале 2020 г. выросли на 1%.