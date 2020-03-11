|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДВА МЕСЯЦА В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОЧТИ 8,5 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
18:00 11.03.2020
За два месяца 2020 года в Беларуси зарегистрировано 8423 субъекта хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 1926 юридических лиц и 6497 индивидуальных предпринимателей.
В Брестской области зарегистрировано 168 юридических лиц и 774 индивидуальных предпринимателя; в Витебской - 129 юрлиц и 580 ИП; в Гомельской - 130 юрлиц и 742 ИП; в Гродненской - 165 юрлиц и 710 ИП; в Минской - 316 юрлиц и 1115 ИП; в Могилевской - 130 юрлиц и 677 ИП; в Минске - 866 юрлиц и 1899 ИП.
Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировано 22 юридических лица.
При этом в отношении 4326 субъектов хозяйствования (1264 юридических лиц и 3062 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2020
Курсы в банках
на 11.03.2020
Конвертация в банках
на 11.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте