За два месяца 2020 года в Беларуси зарегистрировано 8423 субъекта хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 1926 юридических лиц и 6497 индивидуальных предпринимателей.

В Брестской области зарегистрировано 168 юридических лиц и 774 индивидуальных предпринимателя; в Витебской - 129 юрлиц и 580 ИП; в Гомельской - 130 юрлиц и 742 ИП; в Гродненской - 165 юрлиц и 710 ИП; в Минской - 316 юрлиц и 1115 ИП; в Могилевской - 130 юрлиц и 677 ИП; в Минске - 866 юрлиц и 1899 ИП.

Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировано 22 юридических лица.

При этом в отношении 4326 субъектов хозяйствования (1264 юридических лиц и 3062 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).