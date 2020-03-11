|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОЯВИЛСЯ НА ВСЕХ АВТОВОКЗАЛАХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:50 11.03.2020
На всех автовокзалах Гродненской области появился бесплатный Wi-Fi для посетителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белтелеком», чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо подключиться к сети Grodnooblavtotrans, в появившемся окне ввести номер своего мобильного телефона. В течение нескольких секунд на этот номер придет SMS с паролем. Его необходимо будет ввести для получения бесплатного доступа в интернет.
Чтобы обеспечить своих клиентов Wi-Fi, ОАО «Гроднооблавтотранс» воспользовался услугой «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» от «Белтелекома».
По желанию организации-заказчика компания предоставляет необходимое оборудование и создает сеть Wi-Fi с индивидуальным названием (SSID) или подключает имеющееся у клиента оборудование к системе авторизации РУП «Белтелеком», если у него уже есть собственная сеть Wi-Fi. При этом заказчик получает доступ к порталу авторизации и может самостоятельно оформлять его в своем фирменном стиле. Заказчик может получить любое необходимое количество логинов и паролей доступа к сети.
Услуга «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» востребована представителями бизнеса. И спрос на нее постоянно растет. Точки доступа появляются на вокзалах, в кафе, гостиницах и других объектах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2020
Курсы в банках
на 11.03.2020
Конвертация в банках
на 11.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте