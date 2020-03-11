На всех автовокзалах Гродненской области появился бесплатный Wi-Fi для посетителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белтелеком», чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо подключиться к сети Grodnooblavtotrans, в появившемся окне ввести номер своего мобильного телефона. В течение нескольких секунд на этот номер придет SMS с паролем. Его необходимо будет ввести для получения бесплатного доступа в интернет.

Чтобы обеспечить своих клиентов Wi-Fi, ОАО «Гроднооблавтотранс» воспользовался услугой «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» от «Белтелекома».

По желанию организации-заказчика компания предоставляет необходимое оборудование и создает сеть Wi-Fi с индивидуальным названием (SSID) или подключает имеющееся у клиента оборудование к системе авторизации РУП «Белтелеком», если у него уже есть собственная сеть Wi-Fi. При этом заказчик получает доступ к порталу авторизации и может самостоятельно оформлять его в своем фирменном стиле. Заказчик может получить любое необходимое количество логинов и паролей доступа к сети.

Услуга «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» востребована представителями бизнеса. И спрос на нее постоянно растет. Точки доступа появляются на вокзалах, в кафе, гостиницах и других объектах.