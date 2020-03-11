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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМАГРОЛИЗИНГ И БЕЛДЖИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17:44 11.03.2020
ОАО «Промагролизинг» и СЗАО «БЕЛДЖИ» подписали меморандум о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, целью меморандума является развитие взаимовыгодного сотрудничества между компаниями для обеспечения эффективной работы, продвижения товаров и услуг на рынке Беларуси, создания новых возможностей для развития предпринимательской инициативы и деловой активности для обеих компаний.
Меморандум будет способствовать долгосрочному развитию бизнеса обеих компаний на основе совершенствования организационных, финансово-экономических, материально-технических и правовых аспектов деятельности.
В рамках подписанного меморандума компаниями была разработана лизинговая программа «Автолизинг БЕЛДЖИ», которая дает возможность приобретения в лизинг автомобилей Geely юридическим лицам через ОАО «Промагролизинг» на выгодных условиях.
По новой лизинговой программе можно взять в лизинг 3 модели автомобилей Geely: Atlas, Emgrand 7 и Emgrand X7.
Лизинговая ставка всего - от 4,38% годовых, что составляет 1/2 от ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси. Аванс – от 15%.
Программа автолизинга совместно с БЕЛДЖИ – это простой и удобный лизинг автомобилей для юридических лиц. Предлагаемая шкала лизинговых ставок для юридических лиц – одна из самых низких в Беларуси.
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