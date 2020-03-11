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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛ ЛИКВИДАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО О БАНКРОТСТВЕ ОАО «МОЛОДЕЧНОЛЕС»
17:25 11.03.2020
Экономический суд Минской области в конце февраля текущего года завершил ликвидационное производство по делу о банкротстве в отношении ОАО «Молодечнолес».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде Беларуси, в феврале экономическим судом Брестской области в отношении коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Богдановка» было открыто конкурсное производство.
В целом общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов на 1 марта 2020 года, составило 1827 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1620 дело (88,7% от общего количества).
В производстве экономического суда города Минска находится 38% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (698 дел).
На начало марта в производстве экономических судов Беларуси числится 207 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.
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