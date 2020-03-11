Следующий Единый информационный день в Брестском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру пройдет 9 июня 2020 года. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Госкомитете по имуществу.

Там отметили, что акция по оказанию бесплатной консультационной помощи по вопросам технической инвентаризации, государственной регистрации, оценки, риэлтерских услуг, землеустройства и архитектуры проходит в агентстве ежеквартально.

Во время первой в этом году состоявшейся 10 марта консультации в Брестское агентство по госрегистрации и земельному кадастру в рамках Единого информационного дня обратились 25 граждан и 5 представителей юридических лиц.

По вопросам технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества в агентство обратилось 14 клиентов, по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества – 7, по вопросам оценки недвижимого имущества – 2, удостоверения сделок с недвижимым имуществом – 5, выдачи информации из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним – 1 лицо, архитектуры и строительства – 1 лицо.

Всем обратившимся даны всесторонние консультации по поставленным вопросам и разъяснения по дальнейшим действиям. По отдельным вопросам граждане и представители юридических лиц сразу же подали заказы (заявления) о выполнении работ.