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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА СКУПАЕМЫЕ У ГРАЖДАН ДРАГМЕТАЛЛЫ В ИЗДЕЛИЯХ И ЛОМЕ
16:51 11.03.2020

Минфин установил с 11 марта 2020 года новые цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.

Согласно прейскуранту, 1 грамм золота 375-й пробы стоит 36,43 рубля, 500° - 48,57 рубля, 583° и 585° – 56,83 рубля, 750° – 72,86 рубля, 900° – 87,43 рубля, 916° - 88,98 рубля, 950° – 92,28 рубля и 958° - 93,06 рубля.

Цена на платину 950° установлена в размере 54,00 рубля.

Стоимость серебра 750° определена в размере 0,81 рубля за 1 грамм, 800° – 0,86 рубля, 875° – 0,95 рубля, 916° – 0,99 рубля, 925° – 1,00 рубль и 960° – 1,04 рубля.

Указанный прейскурант не распространяется на куплю-продажу банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц.

Кроме того, цена за 1 грамм металла в чистоте установлена: на золото в размере 97,14 рубля, серебро – 1,08 рубля, платину – 56,84 рубля и палладий – 160,97 рубля.

Скупочные цены на бывшие в употреблении зубные протезы с содержанием золота 900/750 пробы составляют 85,98 рубля за грамм, бывшие в употреблении элементы съемных протезов из сплавов ЗлПлСр 750-й пробы – 78,07 рубля, детали зубных протезов серебряно-палладиевого сплава – 30,62 рубля.
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